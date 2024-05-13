Около 30 млрд долларов вывели из России за первый квартал этого года

Чистый отток капитала из России с января по март этого года составил почти 30 млрд долларов, что значительно превосходит показатели прошлого года. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По мнению экспертов ВШЭ, это связано с препятствиями при получении валютной выручки от экспорта. Ужесточение санкций в конце прошедшего года привело к тому, что многие зарубежные банки отказываются совершать платежи с Россией либо ужесточают контроль за ними. В итоге значительная часть выручки отечественных экспортеров «зависает» на счетах иностранных банков.

Уточняется, что дополнительным фактором является раздел активов крупных российских компаний, которые создают отдельные юридические лица за рубежом для продолжения ведения бизнеса.

Подчеркивается, что подобная ситуация оказывает негативное влияние на курс российской валюты. Согласно прогнозам Минэкономразвития России, средний курс рубля в этом году составит 94,7 руб./$, а к концу года может превысить 98 руб./$. Именно волатильность нацвалюты и экстремальная нагрузка на экономику вынуждают жителей РФ выводить капитал за рубеж с целью защитить свои активы.