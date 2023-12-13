Около 340 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья за счет приватизации областной собственности

Порядка 340 миллионов рублей поступило в бюджет Подмосковья с начала текущего года в рамках приватизации областной собственности. Об этом сообщили в Мособлимуществе.

Отмечается, что с января было реализовано восемнадцать лотов, в состав которых вошло 107 объектов.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, реализация областного имущества позволяет провести реконструкцию или капремонт недвижимости, которая не используется на протяжении длительного времени. Кроме того, это позволяет увеличить доходную часть бюджета.

В числе реализованных объектов — усадьба «Пущино-на-Наре» в Пущино. Инвестор приобрел комплекс за 8,3 миллиона рублей. Также была реализована усадьба «Ляхово» в одноименном селе Домодедово. Арендная плата составляет 640 тысяч рублей в год. Оба объекта будут отреставрированы.