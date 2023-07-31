Около 500 торговых мест по продаже арбузов и дынь будет работать в Подмосковье

В новом сезоне продажи бахчевых культур в Подмосковье организуют пять сотен точек продажи арбузов и дынь. Сезон стартует в начале августа, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Купить бахчевые можно будет в сетевых магазинах, в нестационарных торговых объектах и других точках. Все они были нанесены на Яндекс.Карты.

В области обычно продают арбузы из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана. В среднем они стоят от 25 до 57 рублей за килограмм. Стоимость дынь составляет от 90 рублей за килограмм.

В целях безопасности лучше покупать бахчевые только в санкционированных точках, где продукция проходит сертификацию.