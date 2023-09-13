Около 72 млн рублей выделят Рязанской области на развитие туризма

Почти 72 млн рублей будет выделено Рязанской области на развитие сферы туризма. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу Комитета по бюджету и налогам нижней палаты парламента Андрея Макарова.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на создание туристической инфраструктуры, строительство трех глэмпинг-парков в Солотче, «Окской жемчужине» и в Рыбновском районе.

Добавляется, что до конца года региону выделят около 51 млн рублей, а также в 2024-м – еще почти 21 млн рублей.