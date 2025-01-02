Около четырех тысяч ИП приняли участие в ярмарках «Покупайте нижегородское» в прошлом году

Около 220 ярмарок «Покупайте нижегородское» организовали в 50 муниципалитетах Нижегородской области в минувшем году, в которых поучаствовали свыше 3,5 тыс. В них приняли предпринимателей, примерно 900 из них — самозанятые. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минпром.

Уточняется, что указанная программа реализуется в Нижегородской области свыше 15 лет. В рамках нее муниципалитеты предоставляют предпринимателям бесплатные торговые места на ярмарках по всему региону.

Отмечается, что на прошедших ярмарках традиционно представили продукты питания, одежду, сумки, глиняные игрушки, товары для детей, картины, валенки, лоскутное шитье, бижутерия, хохломскую роспись и прочее.

Ранее сообщалось, что число молодых ИП в Нижегородской области увеличилось почти на четверть за год.