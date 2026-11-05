На 36-м году жизни умерла звезда кантри-трио Taylor Red Николь Тейлор

gazeta.ru: звезда кантри-трио Taylor Red Николь Тейлор умерла от онкологии

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Участница семейного кантри-трио Taylor Red умерла в возрасте 35 лет. О кончине певицы сообщили ее близкие, пишет Газета.Ru.

В 2022 году у Николь диагностировали агрессивную форму рака груди третьей стадии. Лечение поначалу дало результат: признаки болезни исчезли. Однако позже рак вернулся и достиг четвертой стадии. Медики давали прогноз в три месяца, но певица прожила еще около года.

Сестры-тройняшки Николь — Ника и Натали — рассказали, что она старалась жить полной жизнью. Певица много путешествовала, работала и искала поводы для радости.

По словам сестер, большую поддержку Николь давала вера. Она воспринимала болезнь как-то, что «господь использует для своей славы», и призывала близких не жить в страхе. Сестры признались, что до сих пор находятся в шоке от случившегося, и сказали, что теперь Николь «исцелилась на небесах».

Николь входила в кантри-коллектив Taylor Red, который стал популярен благодаря роликам в социальных сетях. Среди известных песен группы — Country Money и Rent Free. Творчество коллектива нашло отклик у широкой аудитории.

Ранее стало известно о смерти британского актера Джона Лисона.

Актуально

Читайте также

Долина снизила гонорар за корпоративы перед Новым годом

Долина снизила гонорар за корпоративы перед Новым годом

Дочь Холли Берри дала показания в суде по опеке над младшим братом по видеосвязи

Дочь Холли Берри дала показания в суде по опеке над младшим братом по видеосвязи

49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

Экс-звезду «Дома-2» Алену Водонаеву не узнали после смены имиджа

Экс-звезду «Дома-2» Алену Водонаеву не узнали после смены имиджа

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Экс-звезда «Дома-2» Пинчук поделилась снимками с отпуска в ОАЭ с новым мужем

Экс-звезда «Дома-2» Пинчук поделилась снимками с отпуска в ОАЭ с новым мужем

28-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона подала в суд на управляющих наследством отца

28-летняя дочь поп-короля Майкла Джексона подала в суд на управляющих наследством отца

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

«Любая экспертиза ДНК это подтвердит»: племянник Кашпировского призвал проверить его родство с годовалой дочерью

«Любая экспертиза ДНК это подтвердит»: племянник Кашпировского призвал проверить его родство с годовалой дочерью

Племянник Соседова не верит в несчастный случай в Якутии

Племянник Соседова не верит в несчастный случай в Якутии

Надежда Михалкова прилетела к мужу-губернатору накануне Дня народного единства

Надежда Михалкова прилетела к мужу-губернатору накануне Дня народного единства

Тимати и Решетова вместе отметили день рождения общего сына

Тимати и Решетова вместе отметили день рождения общего сына

Добавьте mosregtoday.ru в избранное