На 36-м году жизни умерла звезда кантри-трио Taylor Red Николь Тейлор

Участница семейного кантри-трио Taylor Red умерла в возрасте 35 лет. О кончине певицы сообщили ее близкие, пишет Газета.Ru.

В 2022 году у Николь диагностировали агрессивную форму рака груди третьей стадии. Лечение поначалу дало результат: признаки болезни исчезли. Однако позже рак вернулся и достиг четвертой стадии. Медики давали прогноз в три месяца, но певица прожила еще около года.

Сестры-тройняшки Николь — Ника и Натали — рассказали, что она старалась жить полной жизнью. Певица много путешествовала, работала и искала поводы для радости.

По словам сестер, большую поддержку Николь давала вера. Она воспринимала болезнь как-то, что «господь использует для своей славы», и призывала близких не жить в страхе. Сестры признались, что до сих пор находятся в шоке от случившегося, и сказали, что теперь Николь «исцелилась на небесах».

Николь входила в кантри-коллектив Taylor Red, который стал популярен благодаря роликам в социальных сетях. Среди известных песен группы — Country Money и Rent Free. Творчество коллектива нашло отклик у широкой аудитории.

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