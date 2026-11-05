Строительная готовность нового детского сада в Видном достигла 50%

В Видном уже наполовину построили новый детский сад, рассчитанный на 200 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение возводится на улице Гаевского в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств и в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Площадь трехэтажного здания составит более 4 тыс. кв.метров. Сейчас на объекте продолжается монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений.

Детский сад рассчитан на девять групп. В нем обустроят игровые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы. Учреждение откроется в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.