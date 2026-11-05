В деревне Суханово Ленинского округа построили подстанцию скорой помощи
Новую подстанцию скорой помощи построили в Ленинском округе
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
Новую подстанцию скорой помощи построили в деревне Суханово Ленинского округа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Площадь подстанции составляет 596 кв. метров. Она рассчитана на дежурство четырех бригад в смену. Сейчас здесь проводятся пуско-наладочные работы и установка техники. Открыть подстанцию планируется до конца года.
Объект возвели в рамках госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Средства на эти цели были выделены из бюджета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.