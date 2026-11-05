День народного единства отметили в СИЗО-3 ГУФСИН Подмосковья

В Серпухове в СИЗО-3 ГУФСИН России по Московской области прошли мероприятия в честь Дня народного единства и в рамках Недели межрелигиозного диалога.

Изолятор посетили члены Межрелигиозной рабочей группы, помощник начальника ГУФСИН России по Московской области по организации работы с верующими священник Михаил Куземка, имам-хатыб Духовного управления мусульман Подмосковья Шероз Холибоев, помощник начальника СИЗО-3 по работе с верующими священник Валерий Гололобов.

С осужденными обсудили историю праздника, тему ценностей межнационального единства и важность самоанализа. Осужденные хозяйственного отряда исполнили патриотические песни и прочитали стихотворения. В завершение прошла викторина на знание основных мировых религий.

После этого гости осмотрели камеры и провели духовные беседы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в учреждении.

Затем делегация посетила Мусульманский духовно-просветительский центр «Рахман» в Подольске. Экскурсию первый зампред Духовного управления мусульман Подмосковья Рустам хазрат Давыдов.