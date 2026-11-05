Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели рабочих в карьере в Коломне

Коломенская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели рабочих в карьере в селе Октябрьское. Об этом сообщает прокуратура.

Инцидент произошел днем 4 ноября при проведении работ по добыче песка и песчано-гравийной смеси. В ходе перемещения к плавучему земснаряду опрокинулась лодка. В результате двое мужчин утонули. Еще два человека пострадали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении земляных работ. Ход расследования на контроле прокуратуры.