Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели рабочих в карьере в Коломне
В Подмосковье установят все обстоятельства гибели двух рабочих в карьере Коломны
Фото: [Прокуратура МО]
Коломенская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели рабочих в карьере в селе Октябрьское. Об этом сообщает прокуратура.
Инцидент произошел днем 4 ноября при проведении работ по добыче песка и песчано-гравийной смеси. В ходе перемещения к плавучему земснаряду опрокинулась лодка. В результате двое мужчин утонули. Еще два человека пострадали.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении земляных работ. Ход расследования на контроле прокуратуры.