Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели рабочих в карьере в Коломне

В Подмосковье установят все обстоятельства гибели двух рабочих в карьере Коломны

Официально

Фото: [Прокуратура МО]

Коломенская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели рабочих в карьере в селе Октябрьское. Об этом сообщает прокуратура.

Инцидент произошел днем 4 ноября при проведении работ по добыче песка и песчано-гравийной смеси. В ходе перемещения к плавучему земснаряду опрокинулась лодка. В результате двое мужчин утонули. Еще два человека пострадали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении земляных работ. Ход расследования на контроле прокуратуры.

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