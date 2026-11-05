Роботы будут проводить научные эксперименты круглосуточно: зачем ИИ-компании идут в биологию

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Фото: [Медиасток.рф]

Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта все активнее пытаются использовать свои системы для создания новых лекарств и ускорения биологических исследований, пишет The Telegraph. В Калифорнии, например, компания Warp Sciences хочет построить почти полностью автоматизированную лабораторию, где роботы смогут проводить эксперименты круглосуточно.

Интерес к биологии растет по всей отрасли. Компании заявляют, что ИИ может значительно ускорить поиск методов лечения тяжелых заболеваний, включая рак. Один из разработанных с помощью генеративного ИИ препаратов уже дошел до третьей фазы клинических испытаний — он предназначен для лечения заболевания, вызывающего рубцевание легких.

Однако специалисты предупреждают, что биология намного сложнее программирования. Даже если ИИ быстро предложит перспективную молекулу, ее все равно необходимо изготовить, проверить в лаборатории и провести через длительные клинические испытания. Поэтому ускорение поиска лекарства не означает столь же быстрого появления готового препарата.

Есть и другая проблема: те же системы теоретически могут помочь разрабатывать опасные патогены или биологическое оружие. Представители отрасли называют технологию «обоюдоострой», поскольку знания, полезные для медицины, могут применяться и во вред.

При этом эксперты отмечают, что одного совета от ИИ недостаточно для создания реального биологического оружия: по-прежнему нужны оборудование, материалы, лабораторные навыки и испытания.

Поэтому главный вопрос сейчас заключается не только в том, насколько быстро ИИ сможет ускорить медицину, но и в том, удастся ли одновременно контролировать новые риски, которые появятся вместе с этим.

иностранная пресса

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