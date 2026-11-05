Стоит ли ждать снегопадов в выходные: прогноз для Москвы и области

В ближайшие выходные, 7 и 8 ноября, в Москве и Московской области сохранится холодная погода с небольшим снегом. Ночью температура будет опускаться ниже нуля, поэтому на отдельных участках дорог и тротуаров возможна гололедица. О том, как изменится погода к воскресенью и чего ждать в начале следующей недели, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В субботу ночью в Москве ожидается от -3 до -1 градуса, по области — от -6 до -1. Местами пройдет небольшой снег, количество осадков не превысит одного миллиметра. Днем температура в столице составит от -1 до +1, в Подмосковье — от -2 до +3», — сообщил синоптик.

В воскресенье, 8 ноября, ночью в столице прогнозируется от -2 до 0, в области — от -5 до 0. Днем станет немного теплее: воздух в Москве прогреется до +2…4 градусов, по области — до +5.

«В воскресенье ожидается облачная погода, ночью пройдет небольшой снег, днем местами возможны небольшие осадки. Ветер западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Из-за ночных заморозков местами сохранится гололедица», — уточнил Ильин.

В понедельник осадки прекратятся: ночью температура составит от -5 до 0, днем — от +2 до +7 градусов. Похожая дневная температура сохранится и во вторник, 10 ноября.