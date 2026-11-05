В районе Пехорки в Балашихе заметили птиц, которых в Подмосковье встретишь нечасто, — щуров. Это первый подобный случай за несколько лет. Местному фотографу Алексею Федотову удалось запечатлеть ярко-красного самца и его скромно окрашенную самку. Снимки появились в канале MAX «Балашиха Рулит», сообщил REGIONS.

Почему щуров зовут «финскими попугаями»

Свое необычное прозвище птицы получили благодаря внешности самцов. Их оперение отличается насыщенным малиново-красным цветом, тогда как самки выглядят куда скромнее: их перья имеют серовато-желтый или золотистый оттенок.

Алексей Федотов признался, что раньше в окрестностях Пехорки щуров ему встречать не доводилось, хотя он привык следить за изменениями местной флоры и фауны.

Мнение эксперта

Биолог Екатерина Авсеева пояснила, что появление щуров в новых местах обычно связано с нехваткой корма, изменением численности хищников или погодными условиями. Наиболее вероятной причиной она считает доступность пищи.

«В прошлом году щуров официально фиксировали в московском Кускове. Тогда специалисты связывали их появление с неурожаем рябины в Сибири и обилием ягод в столичном регионе. Возможно, часть птиц решила задержаться, однако по одной встрече говорить о формировании устойчивой популяции пока рано», — рассказала биолог.

Специалист также не согласилась с версией, что птицы начали осваивать Подмосковье из-за потепления. Естественный ареал щуров находится в северных широтах России и Скандинавии, включая Финляндию, поэтому мягкая зима сама по себе не является для них главным фактором.

Ранее сообщалось, что орнитолог Коблик назвал места наблюдений за птицами в Подмосковье зимой.