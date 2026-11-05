Звезда «Очень плохих мамочек» Эпплгейт призналась, что ее проверяют на волчанку и болезнь Лайма

54-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт столкнулась с необходимостью заново искать причину тяжелых симптомов, пишет Super. Об этом она рассказала в подкасте MeSsy.

По ее словам, врачи проверяют ее на системную красную волчанку, болезнь Лайма и ревматоидный артрит. Обследование началось после того, как выяснилось: диагноз рассеянного склероза, о котором актриса сообщила в августе 2021 года, был ошибочным.

В прошлом месяце лечащий врач сообщил Эпплгейт, что рассеянного склероза у нее нет. Это стало поворотным моментом в ее борьбе за здоровье. Несколько лет актриса жила с уверенностью, что у нее неизлечимое заболевание, и страдала от хронической боли, ограниченной подвижности и депрессии. Теперь специалисты начали обследование заново, чтобы установить истинную причину состояния.

Несмотря на отмену диагноза, Эпплгейт продолжает испытывать тяжелые симптомы. Она по-прежнему нуждается в инвалидной коляске для передвижения.

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