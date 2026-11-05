Друг звезды «Служебного романа» Ахеджаковой заявил об ухудшении ее состояния

Друг актрисы и ее сосед по даче, режиссер Александр Орлов, подтвердил, что состояние здоровья Лии Медидовны ухудшилось. Его слова приводит KP.RU.

«Этим должно было закончиться… Уже возраст, Лия с трудом ходит. Ей трудно ездить сейчас», — сказал он.

Последние годы Ахеджакова почти не выступает в России. Это связывают с негласным запретом после ее критики власти. СМИ и некоторые инсайдеры также сообщали, что артистка переехала за границу, но сама Ахеджакова резко отвергла эти слухи. По словам Орлова, актриса постоянно проживает на своей даче во Внуково.

Ранее звезда «Очень плохих мамочек» Кристина Эпплгейт призналась, что ее проверяют на волчанку и болезнь Лайма.