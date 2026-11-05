Суд в Жуковском конфисковал у жителя автомобиль за пьяное вождение

Жуковский городской суд конфисковал у 66-летнего мужчины автомобиль за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Мужчина, уже привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, повторно сел за руль пьяным 8 и 9 мая. Нарушителя остановили сотрудники ДПС.

Мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ, а также лишили его права управлять транспортными средствами в течение двух лет и конфисковали в доход государства его автомобиль.