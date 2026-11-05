Эвандер Кэйн определился с клубом в России

«СЭ»: нападающий Эвандер Кэйн с вероятностью в 99% перейдет в «Сибирь»

Культура и спорт

Фото: [НХЛ]

Известный канадский нападающий Эвандер Кэйн продолжит карьеру в «Сибири», утверждает журналист «Спорт-Экспресса» и хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

Он написал, что вероятность заключения контракта с новосибирским клубом составляет 99%. Кэйн будет выступать за «Сибирь» до конца сезона. Также, по данным инсайдера, вариант с подписанием Кэйна рассматривал челябинский «Трактор».

В минувшем сезоне Эвандер Кэйн выступал за «Ванкувер Кэнакс», в составе которых провел 71 матч и набрал 31 (13+18) очко. За свою карьеру 35-летний форвард играл за «Атланту», «Виннипег», «Баффало», «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Ванкувер». В общей сложности он провел 905 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрал 632 (338+294) очка.

Ранее агент хоккеиста Дэн Мильштейн рассказал, что у хоккеиста были варианты в Северной Америке, но Кэйн «принял решение перевезти свои таланты в Россию».

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