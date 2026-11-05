Звезда «Барвихи» Лянка Грыу рассказала, как общается с возлюбленным на расстоянии

Избранником артистки стал 38-летний канадский актер Марсель Симоно. Пара живет в разных городах: Лянка — в Москве, е ее возлюбленный — в Нью-Йорке. Несмотря на расстояние, они стараются поддерживать тесную связь.

По словам Грыу, они встречаются примерно раз в два месяца. Совместное время пара проводит в путешествиях. Такие встречи помогают им сохранять чувства и делиться впечатлениями. Однако главным способом поддержания близости Лянка называет ежедневное общение.

«Мы каждый день на связи. Это очень теплая, важная связь, когда ты полностью в курсе жизни человека. Ты чувствуешь близость. Очень важно поддерживать контакт», — отметила Лянка.

По мнению актрисы, регулярные разговоры помогают не терять эмоциональную связь, даже находясь на большом расстоянии. Артистка не скрывает, что разлука дается непросто, но они с Марселем нашли свой способ оставаться частью жизни друг друга.

Ранее сообщалось, что актриса Надежда Михалкова прилетела к мужу в преддверии Дня народного единства.