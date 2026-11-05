Абхазия в борьбе за российского туриста: министр Логуа рассказал о главных проблемах отрасли

Туристическая отрасль Абхазии сейчас проходит этап масштабной настройки: республике нужно одновременно решать несколько крупных задач. Министр туризма Астамур Логуа обозначил ключевые барьеры, которые сдерживают рост турпотока и мешают раскрыть потенциал региона, сообщает ВФокусе Mail.

По мнению министра, среди главных проблем — недостаток инвестиций, состояние инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и уровень сервиса. При этом именно качество обслуживания министр считает определяющим фактором: Абхазия конкурирует за российского туриста с Краснодарским краем, Турцией и Грузией, поэтому впечатления гостя напрямую влияют на перспективы всей отрасли.

У Абхазии уже есть устоявшиеся точки притяжения — озеро Рица, Новоафонская пещера, Новоафонский монастырь. Однако по всей республике немало других живописных и перспективных мест, которые пока не стали массовыми туристическими направлениями, считает министр. Их развитие упирается в одну и ту же проблему: качество дорог и сопутствующей инфраструктуры. Без решения этого вопроса потенциал многих локаций остается нереализованным.

«Наверное, ни одно государство не может развиваться без привлечения инвестиций, опираясь только на государственные средства», — рассказал интервью ВФокусе Mail министр туризма республики Астамур Логуа.

По мнению министра, при этом в отрасли заметны позитивные сдвиги: интерес к Абхазии растет, появляются крупные проекты, а комплексный подход — когда большие стройки сочетаются с вниманием к деталям обслуживания — постепенно формирует более устойчивую модель развития туризма.

«Хочу еще раз выразить огромную благодарность коллегам из регионов Российской Федерации и российскому бизнесу, которые нас поддержали. Всю набережную Сухума отреставрировали за счет поддержки регионов России. Сегодня она соответствует духу времени, современным технологиям и тенденциям и не может не радовать глаз — как местного жителя, так и гостя, который приезжает к нам отдыхать», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что пропускную способность российско-абхазской границы увеличат более чем в девять раз.