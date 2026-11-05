Два аварийных жилых дома снесли в Жуковском

Два аварийных жилых дома снесли на улице Чапаева в Жуковском. Здания были построены в 1957 году, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Общая площадь двухэтажных кирпичных домов составляла порядка 1,2 тыс. кв. метров. Конструкции зданий со временем износились более чем на 77%, и дома были признаны аварийными.

В домах расселили 32 квартиры, после чего здания некоторое время пустовали. Жители неоднократно просили снести их и благоустроить прилегающие территории.

На текущий момент демонтаж завершен, а земельные участки расчищены от строительного мусора. Порядок использования территорий пока не определен.

Всего в Жуковском выявили 33 недостроя, из которых снесено, достроено и приведено в соответствие 28 объектов.

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