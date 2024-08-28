Около девяти тысяч тонн яблок ранних сортов собрано в Крыму

В Крыму собрали девять тысяч тонн яблок ранних сортов. Об этом сообщил «Крым 24».

Уточняется, что сбор урожая этих плодов планируют завершить до ноября.

Отмечается, что из-за жаркой погоды объемы урожая уступают прошлогодним. На сборе яблок с утра до вечера работают бригады по 10-15 человек.

Добавляется, что всего на полуострове площадь яблоневых садов составляет 4,5 тыс. га. Сейчас Крым обеспечен плодово-ягодной продукцией на 130%, учитывая запасы прошлых лет. Местные яблоки поступают не только на крымский рынок и перерабатывающие предприятия, но и в обе столицы, а также северные регионы РФ.

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