Диетолог Журавлева пояснила наиболее полезные цвета яблок

Конец августа является временем сбора урожая летних яблок. Однако они не хранятся долго, их лучше употреблять и перерабатывать сразу. Диетолог Полина Журавлева рассказала, можно ли объедаться яблоками и в чем их польза. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, яблоки весьма богаты витаминами и минералами, в них содержатся витамины A, C, витамины группы B, PP, E, магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Кроме того, в составе яблок имеются полезные кислоты: яблочная, борная, салициловая и лимонная, которые стимулируют пищеварение, способствуют выработке желудочного сока и желчи. Также известно, что экстракт яблок блокирует рост раковых клеток, понижает уровень холестерина.

Диетолог отметила, что от сорта яблок зависит и их польза, а также объем полезных свойств внутри. Так, в зеленых сортах яблок меньше всего сахара и калорий, но при этом больше кислот и клетчатки, которые оказывают влияние на здоровье зубов, не вызывают аллергии, сжигают жир и полезны для диабетиков. В желтых яблоках содержится больше сахара и пектина, они эффективно выводят шлаки из организма, формируют здоровую микрофлору и желчеотделение, способствуют созданию здоровой микрофлоры и полезны для печени. А красные сорта яблок полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и печени, также способствуют красоте кожи, ровному цвету лица.

По ее мнению, главное правило при выборе яблок — отличать яблоки, выращенные естественным путем, без пестицидов и воска на кожуре.

Ранее диетолог Ирина Писарева также заявила о способности яблок предотвращать развитие рака.