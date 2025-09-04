Октябрьская пенсия будет больше? Раскрыты детали грядущих выплат для военных пенсионеров

В России планируется проиндексировать пенсии военных. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как уточнил парламентарий, механизм пересчета выплат напрямую привязан к росту размеров должностных окладов действующих военнослужащих. Таким образом, все получатели так называемой ведомственной пенсии смогут наблюдать увеличение ее размера уже в октябре текущего года после проведения всех необходимых расчетов.

Кроме того, Нилов анонсировал планы по дальнейшему повышению военных пенсий на 2026 год. Необходимое финансовое обеспечение для этой цели будет зарезервировано в бюджете в ходе осенней сессии.

