В Подмосковье проведут вебинар для экспортеров

Во вторник, 7 июля, Фонд поддержки ВЭД Московской области организует онлайн-вебинар «Фитосанитарные требования РФ для экспорта: от проверки продукции до получения сертификата». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на нем выступит заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Дмитрий Васин. Он расскажет о том, как выстроить процесс фитосанитарного контроля и избежать типичных ошибок, из‑за которых срываются поставки. Кроме того, экспортеры вместе с экспертами Россельхознадзора смогут пошагово разобрать каждый из этапов, узнать, какие документы проверяют контролирующие органы и не только.

Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке. Напомним, что поддержку предпринимателей осуществляют по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Узнать подробнее об этом можно на инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.