Подмосковные легкоатлеты завоевали 11 наград в финале Спартакиады учащихся в Краснодаре

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей – две золотых, четыре серебряных и пять бронзовых – в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по легкой атлетике, который прошел с 1 по 3 июля в Краснодаре. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, обладателями золотых медалей стали Андрей Жуков (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) - в метании диска и Артем Аксенов (СШОР по лёгкой атлетике, Подольск), который выступил в прыжке в длину. В общей сложности участниками состязаний стали более 500 спортсменов из 49 регионов России.

В общей сложности по итогам первых соревнований в рамках Спартакиады в копилке сборной региона находятся 48 медалей: 16 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых. В Подмосковье будут проходить финалы по девяти видам спорта, они проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

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