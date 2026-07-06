Петр, Феврония и средняя неделя: почему 8 июля 2026 года вам придется выбирать между работой и ромашками

8 июля в России ежегодно отмечают День семьи, любви и верности — праздник, ставший символом супружеской преданности и семейных ценностей. В 2026 году торжество выпадает на среду, и у многих возникает вопрос: будет ли этот день выходным? Рассказываем об истории праздника, его традициях и о том, ждать ли россиянам дополнительного отдыха.

Что означает и когда появился праздник

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — дата выбрана не случайно. Она совпадает с днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции почитают как покровителей супружества и семейного союза.

Современное название праздник обрел в 2008 году. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ об официальном установлении Дня семьи, любви и верности — в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Хотя государственный статус праздник получил относительно недавно, его корни уходят в далекое прошлое. Почитать Петра и Февронию начали в 1990-х годах в Муроме, где покоятся их мощи, а затем эта традиция распространилась по всей стране.

Чем знамениты Петр и Феврония Муромские

Житие святых Петра и Февронии — одна из самых известных древнерусских историй о супружеской преданности, запечатленная в литературном памятнике XVI столетия — «Повести о Петре и Февронии».

Согласно легенде, князь Петр (по некоторым сведениям, правивший Муромом в 1205–1228 годах) тяжело заболел проказой. Ни один лекарь не мог облегчить его страдания, пока во сне князю не открылось, что исцелить его способна простая крестьянская девушка Феврония — дочь бортника из рязанского села Ласково.

Феврония взялась вылечить князя, но поставила условие: после выздоровления он должен взять ее в жены. Когда Петр поправился, он побоялся неравного брака и не исполнил обещанного. Девушка оказалась предусмотрительной: она специально оставила незажившим один струп, и болезнь вернулась. На этот раз князь сдержал слово и обвенчался со своей спасительницей.

Испытания на этом не закончились. Когда Петр занял княжеский престол, бояре отказались терпеть правительницу незнатного рода и потребовали от князя развестись с супругой. Тот ответил отказом, и чету изгнали из города. Однако вскоре в Муроме вспыхнула междоусобица, и горожане умоляли изгнанников вернуться, что они и сделали.

На склоне лет Петр и Феврония приняли постриг и, по преданию, скончались в один день и час — 25 июня 1228 года по старому стилю, что соответствует 8 июля по новому. Супруги завещали положить их вместе в одной гробнице. Спустя три века Русская православная церковь причислила их к лику святых как покровителей семьи и брака.

Символ и традиции праздника

Главным символом Дня семьи, любви и верности была выбрана ромашка — полевой цветок, издавна любимый в России. В этот день по всей стране проходят концерты, тематические выставки и народные гуляния. Многие дворцы бракосочетания организуют выездные церемонии регистрации, даже если дата выпадает на выходные. Верующие совершают паломничество в Муром, чтобы приложиться к мощам святых покровителей семьи.

Традиционно в этот день чествуют семейные пары, прожившие в браке более 25 лет, награждая их медалями «За любовь и верность».

Будет ли выходной 8 июля 2026 года?

Несмотря на государственный статус, День семьи, любви и верности пока не включен в число официальных нерабочих праздников по Трудовому кодексу. В 2026 году 8 июля приходится на среду, так что для большинства граждан это обычный рабочий день. Все основные праздничные акции, как правило, проводят вечером после работы либо переносят на ближайшие выходные.

Вопрос о том, чтобы сделать 8 июля нерабочим днем, поднимается не впервые. В 2026 году заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с инициативой объявить этот день выходным для всех россиян. По его мнению, идея сделать 8 июля выходным только для многодетных семей нереализуема — такой день должен быть праздничным для всех граждан.

Однако пока это предложение остается на стадии обсуждения и не закреплено законодательно. В Федерации независимых профсоюзов России также отметили, что объявление Дня семьи, любви и верности выходным пока маловероятно.

Таким образом, в 2026 году 8 июля останется рабочим днем, но это не помешает миллионам россиян отметить один из самых душевных летних праздников в кругу семьи.