Беременная от Пирцхалавы модель открыла платный канал, в котором делится подробностями их романа

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, недавно объявившая о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы, решила заработать на своей истории, пишет Woman.ru. Она запустила платный телеграм-канал, где пообещала рассказать все подробности их романа.

Отмечается, что доступ к каналу стоит 990 рублей. По словам модели, она долго держала отношения в секрете, но теперь разочарована поведением артиста.

Лукьянова утверждает, что Ираклий не поддерживает ее. Она опубликовала переписку с певцом, в которой он позволяет себе неоднозначные высказывания. По мнению модели, такие слова не соответствуют его роли будущего отца.

Пока Пирцхалава не комментирует заявления Лукьяновой и не отвечает на ее публикации. Месяц назад он объявил о воссоединении я с бывшей женой Еленой Гребенщиковой, которая уже высказалась о сложившейся ситуации.

Интересно, что это не первый случай, когда имя Лукьяновой связывают с известными мужчинами. Ранее обсуждались слухи о ее романе с рэпером Тимати, но она не подтверждала и не опровергала их.

Ранее возлюбленная телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о его здоровье после падения в клубе.