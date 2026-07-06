Подмосковные боксеры завоевали девять медалей в финале XIII летней Спартакиады учащихся

Подмосковные спортсмены завоевали девять медалей на финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу, который прошел с 28 июня по 4 июля в Сыктывкаре (Республика Коми), — четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, золотые медали получили Марина Смольянова (весовая категория до 63 кг, Ногинск), Тимур Тимирбаев (весовая категория до 66 кг, Лосино-Петровский), Дарья Норкина (весовая категория до 80 кг, Ногинск) и Альбина Юсупова (свыше 80 кг, Долгопрудный).

В общей сложности участниками турнира стли 176 спортсменов (70 девушек и 106 юношей) из 44 субъектов России. Подмосковная сборная заняла второе общекомандное место. На первом оказалась команда Санкт-Петербурга, на третьем — из Москвы.

В ведомстве напомнили, что регион примет финалы соревнований по девяти видам спорта. Их проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

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