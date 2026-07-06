В Истре завершат монолитные работы по возведению корпуса «Новопетровской школы»

В Истре завершаются монолитные работы по возведению здания нового корпуса школы в поселке Новопетровское, он будет рассчитан на 300 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На данный момент завершаются монолитные работы -залито более 4,3 тыс. кубов бетона из 4,6 тыс. Ведется бетонирование конструкций 3-го этажа, устройство перегородок на 1 этаже, монтаж воздуховодов вентиляции, систем водо - и теплоснабжения, устройство внутриплощадочных сетей», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В работах задействованы около 60 специалистов, все строительные работы идут в плановом режиме в соответствии с утвержденным графиком. Общая стройготовность достигла 35%.

Здание основной школы возвели в 1958 году, поэтому оно перестало отвечать современным требованиям. Новый корпус возводят за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети». Его площадь составит более 6,6 тыс. кв. м.

Для школьников обустроят актовый зал, пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся футбольное поле с беговыми дорожками и многофункциональной спортивной площадки. Открыть пристройку планируется 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.