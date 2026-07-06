В Ступино провели снос аварийных жилых бараков

В Ступино демонтировали четыре аварийных жилых дома барачного типа. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, на улице Куйбышева ликвидировали двухэтажные постройки № 43, 45 и 47, на улице Крупской - двухэтажный дом № 32 . Все они были возведены в 1940 году. В ведомстве уточнили, что срок службы таких строений полностью исчерпан, поэтому в регионе ведется их поэтапная ликвидация. После признания домов аварийными жителей 54 жилых помещений расселили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.