Тренировки в парках и на пляжах Подмосковья в июне провели 237 инструкторов

В июне 2026 года тренировки для всех желающих в городских парках и на пляжах провели 237 инструкторов по различным видам спорта, среди наиболее популярных оказались бег, волейбол, футбол, стритбол, скандинавская ходьба. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Наибольшее количество тренировок провели в Красногорске, Балашихе, Егорьевске, Серебряных Прудах, Серпухове и Мытищах. Желающим также были доступны мастер-классы по йоге, фитнес-аэробике и другим видам спорта. Специальные занятия в рамках программы «Активное долголетие» проводятся для жителей региона старшего поколения.

Мероприятия будут проходить до 1 сентября в парках, на пляжах, стадионах и других общественных пространствах Подмосковья. В программу включены элементы подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, игровые форматы для детей и оздоровительные практики. Предварительная запись не требуется. Узнать подробнее об этом можно в специальном разделе «Инструкторы» на портале «Спорт Подмосковья».

Спортивные мероприятия в регионе организуют в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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