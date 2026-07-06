Тренировки в парках и на пляжах Подмосковья в июне провели 237 инструкторов
Минспорт: открытые тренировки провели в парках и на пляжах Подмосковья
Фото: [Администрация г.о. Домодедово]
В июне 2026 года тренировки для всех желающих в городских парках и на пляжах провели 237 инструкторов по различным видам спорта, среди наиболее популярных оказались бег, волейбол, футбол, стритбол, скандинавская ходьба. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Наибольшее количество тренировок провели в Красногорске, Балашихе, Егорьевске, Серебряных Прудах, Серпухове и Мытищах. Желающим также были доступны мастер-классы по йоге, фитнес-аэробике и другим видам спорта. Специальные занятия в рамках программы «Активное долголетие» проводятся для жителей региона старшего поколения.
Мероприятия будут проходить до 1 сентября в парках, на пляжах, стадионах и других общественных пространствах Подмосковья. В программу включены элементы подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, игровые форматы для детей и оздоровительные практики. Предварительная запись не требуется. Узнать подробнее об этом можно в специальном разделе «Инструкторы» на портале «Спорт Подмосковья».
Спортивные мероприятия в регионе организуют в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
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