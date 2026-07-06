«Пятиметровый сохатый» на трассе: кемеровчанка с ребенком едва избежала столкновения с лосем в городе

В воскресенье, 5 июля, в Кемерове посреди города на женщину с ребенком вынесся огромный лось. С историей, которая вызвала у горожанки возмущение, она поделилась с корреспондентом «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, жительница возвращалась с отдыха на Томи с семьей. Они проезжали на велосипедах район Шалготарьяна и вдруг увидели на трассе, по ее словам, «пятиметрового сохатого». Испуганная кемеровчанка мгновенно развернулась и рванула в объезд. При встрече никто не пострадал: машина и животное остались целы.

«Я сразу же давай разворачиваться и объезжать через ботанический сад, чтобы до дома доехать», — поделилась женщина.

По информации издания, горожанка возмущена тем, что гость из тайги разгуливает прямо в черте города. Она предположила, что животное могло спровоцировать серьезную аварию. Женщина отмечает, что такие случаи становятся все более частыми в последнее время.

Встречи с крупными дикими копытными в черте города несут реальную угрозу как для жизни людей, так и для самих животных. Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными, особенно вблизи лесопарковых зон, а при появлении зверя на дороге — не совершать резких маневров и снижать скорость.

Ранее сообщалось, что в нацпарке Подмосковья велосипедист помог лосенку уйти с опасной трассы.