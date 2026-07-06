Луис Сквиччиарини признался в любви к России и Лерчек

Аргентинский танцор и тренер Луис Сквиччиарини рассказал о своей любви к России и к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), пишет Teleprogramma.org. Луис признался, что впервые влюбился в Россию еще в 2008 году, но главной причиной его переезда стала не культура, а сама Валерия.

Луис подчеркнул, что принял Лерчек целиком, вместе с ее прошлым и четырьмя детьми от предыдущего брака с Артемом Чекалиным, который сейчас отбывает наказание за вывод средств за границу.

«Если любишь человека, берешь его полностью», — отметил Сквиччиарини.

Дети Валерии, по его словам, приняли его хорошо: они вместе шутят, ходят на квесты и играют. Более того, они уже называют его «папой». Также блогер родила Луису сына, который стал для нее четвертым ребенком.

Напомним, Чекалина переживает непростой период. В 2023 году она и ее экс-муж стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов. Уголовное преследование самой Валерии приостановлено из-за выявления рак желудка четвертой стадии.

Ранее блогер Валерия Чекалина призналась, что забеременела четвертым ребенком с восьмого раза.