Подмосковные легкоатлеты завоевали медали на международном «Кубке сильнейших»

Подмосковные спортсмены завоевали 16 медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь», который прошел с 3 по 5 июля на стадионе «Метеор» в Жуковском – пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первое место заняли Анастасия Мадышева в беге на 1500 м, Владимир Никитин в беге на 5000 м, Екатерина Ивонина в беге на 3000 метров с препятствиями и Алексей Худяков в метании диска. Кроме того, командное золото удалось завоевать российской сборной в смешанной эстафете 4х400 м. В ее состав вошли представители региона Максим Федяев и Анна Садовничева.

Соревнования прошли н а стадионе «Метеор» в Жуковском, они стали последним крупным стартом для российских легкоатлетов перед чемпионатом России. Впервые «Кубок сильнейших спортсменов» состоялся в 2025 году в белорусском Бресте.

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