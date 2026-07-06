Утро 6 июля началось с трагедии: при пожаре в квартире в Осинниках погиб 50-летний мужчина, сожительница в больнице

В Осинниковском городском округе первый день недели ознаменовался чрезвычайным происшествием. В ходе ликвидации возгорания в двухкомнатной квартире, расположенной на улице 50 лет Рудника, сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1976 года рождения. Его сожительница, находившаяся в момент ЧП в том же помещении, сумела выжить. Для оказания медицинской помощи она была доставлена в стационар, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данному факту следственными органами СК инициирована доследственная проверка. В пресс-службе регионального управления ведомства уточнили, что на текущий момент рассматривается версия о причинении смерти по неосторожности, связанной с пожаром.

По предварительной информации, очаг возгорания находился у одной из стен в жилой комнате. Предположительная причина гибели мужчины — острое отравление продуктами горения, в частности угарным газом. Следователи уже произвели осмотр места инцидента и опросили очевидцев.

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, включая пожарно-техническую, которые призваны установить точный источник воспламенения. Окончательное процессуальное решение будет принято по итогам всех проверочных мероприятий.

Специалисты рекомендуют россиянам внимательнее относиться к исправности электропроводки и газового оборудования. Собственникам жилья стоит регулярно проверять состояние дымоходов и вентиляционных каналов, а также не оставлять включенные электроприборы без присмотра.

Ранее сообщалось, что лесничим Подмосковья передали высокопроходимую пожарную автоцистерну.