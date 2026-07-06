Жара возвращается: назван день, когда в Подмосковье потеплеет до +27

После прохладного начала июля погода в Москве и Подмосковье постепенно станет более летней. Несмотря на дожди и грозы в первой половине недели, к пятнице воздух местами прогреется до +27 градусов. О том, какой будет погода в столичном регионе в ближайшие дни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

Во вторник, 7 июля, погода останется неустойчивой. По словам Ильина, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами пройдет кратковременный дождь, а днем в отдельных районах Подмосковья возможны грозы.

«Температура ночью в Москве составит +13…+15 градусов, по области — +11…+16. Днем в столице воздух прогреется до +19…+21 градуса, по области — до +17…+22. Ветер юго-западный, южный, днем местами с порывами до 15 метров в секунду», — рассказал синоптик.

В среду характер погоды существенно не изменится. Сохранится облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

«Ночью ожидается +13…+15 градусов в Москве и +11…+16 по области. Днем температура составит +20…+22 градуса в столице и +18…+23 — в Подмосковье», — отметил Ильин.

В четверг вероятность осадков сохранится, причем в некоторых районах области дожди будут сильными и могут сопровождаться грозами. Однако температура продолжит повышаться.

«Днем в Москве ожидается +20…+22 градуса, по области — +19…+24, а на востоке региона воздух может прогреться до +27 градусов», — сообщил Ильин.

По словам синоптика, наиболее комфортным днем рабочей недели станет пятница.

«Ночью местами пройдет небольшой дождь, температура составит +11…+16 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +22…+27 градусов, ветер будет слабым», — рассказал эксперт.

В субботу, по прогнозу Ильина, жара немного ослабеет.

«Ночью ожидается +14…+19 градусов и временами небольшой дождь. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура составит +20…+25 градусов», — заключил синоптик.

Таким образом, несмотря на дождливое начало недели, к пятнице и выходным в Москву и Подмосковье вернется по-летнему теплая погода. Наиболее высокие температуры ожидаются в восточных районах Московской области, где воздух может прогреться до +27 градусов.

Летом глаза подвергаются не меньшей нагрузке, чем кожа. Ультрафиолетовое излучение способно вызвать не только временный дискомфорт, но и стать причиной серьезных заболеваний, некоторые из которых приводят к ухудшению зрения.