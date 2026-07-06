В УЕФА хотят сместить Инфантино с поста президента ФИФА

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерено выдвинуть альтернативного кандидата на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА) против действующего главы организации Джанни Инфантино. Об этом сообщил журналист The Guardian Ромен Молина.

Выборы нового президента ФИФА состоятся в 2027 году.

Триггером для активизации подобных разговоров стало решение ФИФА отложить дисквалификацию нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Футболист должен был пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии из-за красной карточки, но был разбанен после того, как Инфантино позвонил президент США Дональд Трамп.

Это решение вызвало всеобщее возмущение, в УЕФА и других ассоциациях считают, что так больше продолжаться не может.

Ранее тренер Юрген Клопп заявил, что Инфантино и Трамп — два человека, ничего не смыслящих в футболе — не должны принимать такие решения, как в случае с Балогуном.