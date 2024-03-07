«ООО «ИТК«МЕГАПОЛИС» объявляет торги на продажу квартир: подробности и условия»
ООО «ИТК«МЕГАПОЛИС» (117246, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Черемушки, пр-д
Научный, д. 17, оф. 2,231/1А), ИНН 9728074861), ГК № 100095304122100042 от 22.12.2022 сообщает о
торгах на сайте https://orion-sale.ru/ в сети интернет, прием заявок с 07.03.2024 в 20:00 по 20.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение 1 (повторные) торги состоятся 22.03.2024 в 12:00
1.Кв-ра расп. по адресу: МО, Подольский рн., с/п Стрелковское, п. Быково, ул. Академическая, д. 8, кв. 113, к/н 50:27:0020527:1291, общ. пл. 35,1кв.м. Н/ц 3849480р. Соб.: Шеина М.Б. кызы П.336-м
2.Кв-ра, расп. по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, пгт. Пироговский, ул. Тимирязева, д. 14, кв. 220, КН 50:12:0070229:2143, общ. пл. 30,6кв.м. Н/ц 3403 400,00р. Соб.: Еременко А.Ю. П.373-м
3.Кв-ра по адресу МО, Люберецкий р-он, п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 16, кв 56, КН 50:22:0060703:11732, общ. пл. 43,7кв.м. Н/ц 4712400р. Соб.: Фадеев Б.И. П.469-м
4.Кв-ра по адресу МО. г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53, кв 86, КН 50:53:0020104:388, общ. пл. 153,2кв.м. Н/ц 10432560р. Соб.: Соколова М.Н. П.470-м
5.Кв-ра по адресу: Московская обл., г. Красногорск, Волоколамское ш., д. 11/1, кв. 22, к/н 50:11:0000000:126285, общ. пл. 50.3кв.м Н/ц 5142982,12р. Соб.: Кошелева А.И. П.471-м
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от Н/ц. Победителем признается участник,
предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: torgi.gov.ru,
https://orion-sale.ru/, http://itcmegapolis.ru/