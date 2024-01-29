Оперативные итоги исполнения бюджета за прошлый год подвели в Подмосковье

Оперативные итоги исполнения регионального бюджета за прошлый год подвели в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Так, консолидированный бюджет был исполнен по доходам в сумме 1 248 миллиардов рублей, что на семнадцать процентов больше, чем годом ранее. Расходы составили 1 238 миллиардов рублей. Рост к уровню 2022 года превысил девять процентов.

Доходы областного бюджета составили 996 миллиардов рублей, расходы — 984 миллиарда рублей.

На реализацию девятнадцати госпрограмм Подмосковья выделили 971 миллиард рублей, что составило почти 99% всех расходов. На нацпроекты направили 158 миллиардов рублей.