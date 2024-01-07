Определены преимущества программы долгосрочных сбережений в России
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
С этого месяца в нашей стране запускается программа долгосрочных сбережений. По словам финансиста Марата Сафиулина, участники программы будут иметь возможность «разморозить» свои пенсионные накопления. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что данная программа предполагает государственное софинансирование в размере до 36 тыс. рублей ежегодно в течение трех лет.
По мнению эксперта, преимуществом новой программы является возможность воспользоваться накоплениями до выхода на пенсию и получить налоговый вычет.