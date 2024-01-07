Определены преимущества программы долгосрочных сбережений в России

С этого месяца в нашей стране запускается программа долгосрочных сбережений. По словам финансиста Марата Сафиулина, участники программы будут иметь возможность «разморозить» свои пенсионные накопления. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что данная программа предполагает государственное софинансирование в размере до 36 тыс. рублей ежегодно в течение трех лет.

По мнению эксперта, преимуществом новой программы является возможность воспользоваться накоплениями до выхода на пенсию и получить налоговый вычет.