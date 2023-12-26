Определены причины удорожания техосмотра автомобиля

Со следующего года в северной столице изменятся максимальные расценки на техосмотр автотранспорта. Прежде всего это коснется юридических лиц, использующих автомобили в коммерческих целях. Так, техосмотр мотоцикла обойдется в 576 рублей, легкового автомобиля – 1727 рублей, грузового – до 3 916. По словам автоэксперта Владимира Сажина, удорожание техосмотра связано со снижением спроса на эту услугу из-за отмены обязанности прохождения техосмотра легковых транспортных средств, не применяющихся для осуществления коммерческой деятельности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.