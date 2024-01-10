Определены сроки стабилизации цен на яйца

С 1 января Белоруссия поставила в нашу страну около 12 млн яиц, также поставками занимается и Турция. Однако многие жители РФ принципиально отказываются от импортной продукции. Экономист Георгий Остапкович назвал сроки стабилизации цен на отечественные яйца. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, в нашей стране случилась ценовая и дефицитная проблема с яйцами, а любая поставка импорта станет уравновешивать данные диспропорции.

Эксперт добавил, что поступивший в Россию объем импорта не в состоянии полностью покрыть дефицит яиц.

По его словам, белорусский и турецкий импорт на время уравновесит спрос и предложение, после чего стоимость яиц должна пойти на убыль.