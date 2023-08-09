Опрос показал, что большинство россиян не понимает, как работает цифровой рубль

Более 40% россиян не понимают, как работает цифровой рубль и зачем его внедряют. Почти 20% затрудняются ответить на вопросы о новой валюте. Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на сервис Moneyman.

По результатам опроса, понимание механизма работы цифровой валюты понимают только 24,5% участников. Еще чуть более 15% имеют общее представление о том, как он функционирует.

Центробанк РФ начал работать над цифровым рублем еще 2 года назад. С 1 августа на территории РФ вступили в силу положения закона о введении цифрового рубля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала, что использование новой валюты будет для россиян необязательным.

В ходе опроса также выяснилось, что более 55% россиян не поддерживают активное внедрение цифрового рубля. В защиту валюты выступили 21,5% жителей РФ, а 23% респондентов затруднились ответить.

Аналитики считают, что россияне еще слишком мало знают о валюте. Они считают, что это — решаемая задача, и по итогу, можно будет ждать повышения уровня осведомленности среди граждан.