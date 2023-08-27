Опрос: три четверти немцев недовольны работой правительства Шольца

Лишь 18% опрошенных считают, что правящая коалиция из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и «зеленых» способна остаться у власти после выборов в Бундестаг в 2025 году.

Более трети (35%) предрекают нынешнему правительству еще более короткую «жизнь», считая, что оно не сможет доработать до конца срока.

Население недовольно высокой инфляцией и ростом цен. Экономисты предрекают стагнацию германской промышленности как минимум на ближайшие три года. Канцлер Олаф Шольц признал наличие серьезных проблем в экономике.

Эксперты утверждают, что на состояние немецкой экономики серьезно повлиял отказ от дешевых энергоносителей из России.