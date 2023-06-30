Орбан потребовал от Украины отчитаться за средства, предоставленные ей Евросоюзом
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью радиостанции Kossuth, что Будапешт выступает против выделения Украине нового пакета финансовой помощи, который рассматривает Еврокомиссия.
По его словам, сначала Украина должна отчитаться, на что ушли предыдущие 70 млрд евро.
Венгерский премьер убежден, что предоставление помощи Украине является тупиковым вариантом. Для прекращения конфликта необходимы мирные переговоры, а не новые поставки вооружения.
«Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег, чтобы поддержать украинцев», – пояснил Орбан свою позицию.
Ранее ЕК объявила о планах выделить Украине в течение нескольких ближайших лет помощь в размере 50 млрд евро.