Орбан потребовал от Украины отчитаться за средства, предоставленные ей Евросоюзом

«Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег, чтобы поддержать украинцев», – пояснил Орбан свою позицию.