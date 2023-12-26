Орешкин: уже через десять лет Mercedes и BMW отправятся на свалку истории

Известные всему миру автомобильные бренды, такие как немецкие Mercedes и BMW, могут в течении ближайшего десятилетия исчезнуть и уйти в историю. Такое предположение высказал помощник президента России Максим Орешкин.

Как сообщил он в беседе с журналом «Эксперт», номером один в мире по экспорту автомобилей уже давно и общепризнанно является Китай.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — поделился мнением Орешкин.

В то же время, как предположил собеседник журналистов, как бренды указанные компании могут сохраниться, повторив судьбу шведской Volvo, ранее проданной в Китай.

Ранее Орешкин сообщил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы и в гонке за четвертое место в мире во всю дышит в спину соседней Японии.