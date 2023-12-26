Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы
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Россия мало того, что стала крупнейшей экономикой Европы, так уже в гонке за четвертое место в мире во всю дышит в спину соседней Японии, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Комментируя нынешнее положение дел в российской экономике в интервью журналу «Эксперт» Орешкин отметил, что «так называемые экономики Глобального Севера - США, Япония, ЕС - потихонечку теряют свою роль, свою значимость». С его слов, ведущей экономикой мира является Китай.
«Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», - рассказал собеседник журнала.
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