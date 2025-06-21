Органические отходы начнут перерабатывать при помощи личинок в Тульской области

В Тульской области будет введен в эксплуатацию передовой комплекс, предназначенный для переработки органических отходов с использованием личинок черной львинки. Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению, заключенному между Российским экологическим оператором, правительством Тульской области и компанией «Чистые технологии» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как заявила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова, в Тульской области откроется уникальное предприятие по переработке, работающее по принципам экономики замкнутого цикла. Важнейшим элементом технологического процесса станет применение личинок мух для утилизации органических отходов.

Инвестиции в проект предоставляет компания «Чистые технологии». Основным типом перерабатываемых отходов станут пищевые отходы.

Директор ООО «Чистые технологии» Аркадий Ясашный подчеркнул, что подписание трехстороннего соглашения на Петербургском международном экономическом форуме позволит воплотить в жизнь масштабный экотехнологический проект, ориентированный на формирование современной системы обращения с отходами. Он выразил убежденность, что данное взаимодействие послужит примером для других регионов, содействуя экономическому росту и уменьшению отрицательного влияния на окружающую среду.

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