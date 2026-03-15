«Осенняя прибавка». Военным пенсионерам пересчитают выплаты с 1 октября

С 1 октября текущего года в России произойдет повышение военных пенсий. Соответствующий коэффициент уже заложен в расчеты, однако у правительства сохраняется возможность оперативно изменить его величину.

Корректировка может быть проведена с учетом реального положения дел в экономике и текущих темпов роста цен. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Ярослав Нилов, возглавляющий в Госдуме комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Военные пенсии, у них свой порядок индексации, там зависит от роста денежного оклада. Соответственно, 1 октября военные пенсии будут тоже проиндексированы», — пояснил парламентарий.

Нилов уточнил, что хотя базовый коэффициент утвержден, правительство оставляет за собой прерогативу пересмотреть его в сторону увеличения, ориентируясь на инфляционные риски и экономическую конъюнктуру.

Ранее сообщалось о том, что социальные пенсии вырастут с 1 апреля на 6,8% вслед за прожиточным минимумом.