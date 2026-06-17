«Как в сентябре». В четверг в Москве ожидается +13..+16°C

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий четверг, 18 июня, может стать самым холодным днем в Москве с начала летнего сезона. В беседе с корреспондентом РИА Новости синоптик отметил, что погода в регионе будет формироваться под влиянием североатлантического циклона.

«В четверг синоптическая ситуация в регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, обеспечивающего дальнейшую адвекцию более свежего воздуха, что, в условиях плотной облачности и небольших дождей, станет причиной самого прохладного дня с начала лета», — приводит РИА Новости слова Тишковца .

Эксперт добавил, что максимальная дневная температура в городе составит +13…+16°C. Такие показатели, по его словам, в большей степени характерны для климатической нормы начала осени, а не для середины июня.

Ранее сообщалось о том, что в Лосино-Петровском приглашают на астрономический фестиваль 19 июня.